Pré-venda de ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’ faz sites de cinemas caírem

Filme estrelado por Tom Holland é um dos mais aguardados do ano e estreia no Brasil está marcada para o dia 16 de dezembro

Divulgação/Marvel/29.11.2021 'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa' estreia dia 16 de dezembro no Brasil



O aguardado filme “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 16 de dezembro e a pré-venda dos ingressos começa nesta segunda-feira, 29, no período da tarde. Nos Estados Unidos e em alguns outros países, a venda de ingressos já foi liberada quando deu meia-noite e os fãs estão enfrentando dificuldades para comprar o ticket, isso porque os sites estão ficando sobrecarregados e saindo do ar. A rede Cinemark foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda e os sites das redes Cineplax, Fandango, AMC e Regal também apresentaram instabilidade. Mesmo com as reclamações, isso é um bom indicativo para os cinemas, que enfrentaram um período difícil na pandemia e essa busca por ingressos indica a indústria está voltando a aquecer.

Além da franquia protagonizada por Tom Holland ser um sucesso, o novo filme do herói da Marvel está cheio de mistérios e os fãs estão com altas expectativas. Uma delas é que os atores Andrew Garfield e Tobey Maguire, que já interpretaram o Homem-Aranha, façam uma participação especial no longa. Essas especulações começaram porque o filme vai tratar sobre o multiverso e os vilões das outras franquias de “Homem-Aranha” já estão confirmados no longa. Na trama, Peter Parker procura o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para fazer um feitiço, pois ele teve sua identidade revelada ao mundo e quer que todos esqueçam que ele é o herói por trás da máscara. O problema é que o jovem acaba atrapalhando o feitiço e isso mexe com a estabilidade do espaço-tempo.

quiero mis entradas cinemark pic.twitter.com/q2DeyDYzt0 — julieta (@juulicappa) November 29, 2021

THEY’VE ALL CRASHED!!! Cinemark, Fandango, AMC, and Regal’s websites all crashed within seconds of releasing the #SpiderManNoWayHome tickets. Mobile apps aren’t working either. This. Is. INSANE!!! #SpiderMan #NoWayHome pic.twitter.com/id4pXDr4kZ — Let’s Talk Movies Podcasts (@wetalkthemovies) November 29, 2021

LET ME IN CINEMARK pic.twitter.com/yfJwQlfzfJ — elizabeth olsen’s pr manager (@elizbcth) November 29, 2021

cinemark, fandango, and amc when i try and buy my no way home tickets pic.twitter.com/PxFlAMZl7f — bean (@beansteffenucci) November 29, 2021