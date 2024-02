Prêmio do ‘BBB 24’ aumenta em R$ 100 mil após eliminação e se aproxima de R$ 1 milhão

Antes do início do programa, foi divulgado que o valor pode chegar a R$ 3 milhões

O prêmio do Big Brother Brasil 24 teve um acréscimo de R$ 100 mil após a eliminação do pipoca Marcus. Na terça-feira, 13, o eliminado teve a oportunidade de girar uma roleta e adicionar o valor ao prêmio final, que agora totaliza R$ 850 mil. A novidade foi revelada aos participantes que ainda estão na disputa. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, cada eliminado terá a chance de girar a roleta e aumentar o valor do prêmio. Antes do início do programa, foi divulgado que o valor poderia chegar a R$ 3 milhões. Como o site da Jovem Pan mostrou, Marcus Vinicius foi o oitavo eliminado do reality show, com 84,86% dos votos. O brother estava no paredão contra Davi, que obteve 12,07% dos votos, e Isabelle, que teve apenas 3,07%. O brother foi indicado por seis votos da casa no domingo, 11, em votação aberta. Marcus, que tem 30 anos, é comissário de voo, natural de Belém, no Pará, e integrava a ala do grupo “Pipoca”. Ele foi o primeiro participante desta edição a atender o temido Big Fone, ato que lhe rendeu uma imunidade e a oportunidade de indicar três participantes ao paredão. No entanto, o brother caiu em um paredão com dois personagens que têm ganhado o favoritismo do público nas últimas semanas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA