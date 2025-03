‘Presença’: Diretor revela inspiração para filme sobrenatural

O novo longa de Steven Soderbergh estreia dia 3 de abril no Brasil

Divulgação Novo filme de Steven Soderbergh, conta a história de uma família que se muda para uma casa onde uma força enigmática habita



Os amantes do suspense podem se preparar para mais um filme que promete prender a atenção dos apaixonados pelo gênero. “Presença”, novo filme de Steven Soderbergh, conta a história de uma família que se muda para uma casa onde uma força enigmática habita. Segundo Soderbergh, tudo foi inspirado em uma história que aconteceu em uma casa em Los Angeles, onde morou com sua esposa.

“É um fato que uma pessoa morreu na casa antes de nos mudarmos. E o rumor é que é uma mãe foi morta por sua própria filha. Nós estávamos conscientes quando compramos essa casa e, desde então, tivemos situações de ‘fui eu que apaguei essa luz?’”, revelou o cineasta, destacando como esses acontecimentos inexplicáveis inspiraram o desenvolvimento do filme”.

O diretor é conhecido por sua versatilidade e por sua habilidade de transitar entre diversos gêneros com muita originalidade, com uma carreira marcada por grandes sucessos como “Traffic” (2000), “Onze Homens e um Segredo” (2001), “Erin Brockovich – Uma Mulher de Talento” (2000), “Contágio” (2011) e “Logan Lucky – Roubo em Família” (2017). Sua trajetória inclui uma impressionante diversidade de projetos que vão desde dramas intensos até comédias e thrillers, sempre com uma abordagem inovadora e autêntica.