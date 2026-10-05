Prime Video aposta em nova saga viking com criador de Vikings

Série Original já tem segunda temporada confirmada e acompanha um dos mais temidos guerreiros nórdicos em uma trama de guerra, poder, alianças e traições

Produção é assinada por Michael Hirst, criador de Vikings, e Horatio Hirst, e já chega com uma segunda temporada confirmada

O Prime Video revelou nesta segunda-feira (5) as primeiras imagens de “Bloodaxe”, nova série Original que promete mergulhar o público em uma violenta disputa pelo poder na Noruega. A produção é assinada por Michael Hirst, criador de Vikings, e Horatio Hirst, e já chega com uma segunda temporada confirmada.

A primeira temporada terá oito episódios, com lançamento exclusivo no Prime Video em mais de 240 países e territórios. A segunda leva de episódios já está em produção na Irlanda, aumentando a expectativa dos fãs por uma nova franquia de drama histórico dentro do streaming.

A trama acompanha Erik Bloodaxe, interpretado por Xavier Molyneux, um dos mais famosos saqueadores nórdicos da história. Ao lado dele está Gunnhild, vivida por Jessica Madsen, conhecida como a “Mãe dos Reis”.

Enquanto Erik luta para conquistar o trono da Noruega, o território mergulha em um cenário de guerras, disputas internas e alianças que podem mudar a qualquer momento. Rivais poderosos, reis estrangeiros, governantes ambiciosos e traições colocam o protagonista diante de uma batalha ainda maior pelo controle do reino.

Com a guerra se aproximando e o caos tomando conta da Noruega, “Bloodaxe” promete apostar em tudo aquilo que fez o público se apaixonar por grandes produções sobre os vikings: batalhas grandiosas, conflitos familiares, personagens ambiciosos e uma disputa brutal por poder.

Além de Xavier Molyneux e Jessica Madsen, o elenco conta com Karlis Arnolds Avots, Levi Miller, Rod Hallett, Alina Tomnikov, Sisse Marie, Rune Temte e Jesper Christensen.

Por trás das câmeras, Michael Hirst e Horatio Hirst também assumem funções de roteiristas e showrunners. A produção executiva reúne ainda Morgan O’Sullivan, Steve Stark, Arturo Interian, John Weber e Sheila Hockin.

A série chega ao catálogo do Prime Video como mais uma aposta de grande escala da plataforma e pode agradar especialmente quem sente falta de histórias ambientadas no universo dos guerreiros nórdicos. Com o criador de Vikings novamente à frente de uma produção do gênero, “Bloodaxe” já nasce cercada de expectativas.