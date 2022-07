Prime Video divulga 1º trailer de ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder’; assista

Personagens conhecidos dos fãs retornam para a série; produção irá estrear em 2 de setembro

Reprodução/ Amazon Prime Série se passa anos antes dos acontecimentos dos filmes



O trailer da esperada série ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder‘ foi divulgado nesta quinta-feira, 14, pelo Amazon Prime Video. Personagens conhecidos dos fãs da trilogia apareceram no vídeo, como a elfa Galadriel. É possível ver anões, elfos, humanos e hobbits temendo pelo avanço dos exércitos das trevas. A produção é considerada a mais cara do streaming e se passa antes dos acontecimentos dos filmes. A série está prevista para estrear em 2 de setembro.

Assista ao trailer: