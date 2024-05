Prime Video divulga trailer da quarta temporada de ‘The Boys’; assista

Vídeo mostrou muito sangue, ação, animais com superpoderes, personagens do spin-off ‘Gen V’ e ainda revelou a adição do ator Jeffrey Dean Morgan, de ‘The Walking Dead’ e ‘Grey’s Anatomy’

Divulgação/Prime Video Quarta temporada está programada para estrear em 13 de junho no Prime Video



O Prime Video surpreendeu os fãs com um trailer emocionante para a quarta temporada de “The Boys”. O vídeo revelou imagens de personagens do spin-off “Gen V” e a adição de Jeffrey Dean Morgan, de “The Walking Dead” e “Grey’s Anatomy”. Em um trailer cheio de sangue e ação, os personagens Billy Butcher (Karl Urban) e Homelander (Antony Starr) lideram grupos opostos, enquanto o julgamento deste último se aproxima. Uma novidade é a aparição de animais com superpoderes, como ovelhas voadoras e galinhas à prova de balas. Ryan (Cameron Crovetti), filho de Homelander, terá um papel mais proeminente e violento nesta temporada, enquanto Black Noir (Nathan Mitchell) entra em conflito com Billy. A nova temporada se passará um mês após os eventos do final de “Gen V”. Ela está programada para estrear em 13 de junho no Prime Video. A série, baseada nos quadrinhos de mesmo nome, acompanha um grupo de pessoas comuns determinadas a combater super-heróis midiáticos. As três primeiras temporadas também estão disponíveis no serviço de streaming.

Confira o trailer