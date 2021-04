Príncipe Harry e Meghan Markle anunciam primeiro projeto na Netflix; saiba detalhes

Casal trabalha em uma série documental sobre o Invictus Games, competição fundada pelo duque

EFE/EPA/Neil Munns Primeiro projeto de Príncipe Harry e Meghan Markle com a Netflix foi definido



Após a polêmica entrevista de Meghan Markle e príncipe Harry à Oprah Winfrey, os duques de Sussex se preparam para lançar seu primeiro projeto com a Netflix. O contrato com a plataforma de streaming foi assinado ano passado e teria incomodado a família real, pois eles não estariam contentes com a repercussão da série “The Crown”. Harry e Maghan mantiveram o contrato e estreia do casal no streaming será em uma série documental sobre os Invictus Games – uma competição global de esportes adaptáveis para militares que foram feriados ou ficaram doentes ​fundada pelo irmão do príncipe William. A direção do documentário será de Orlando von Einsiedel e a produção de Joanna Natasegara, ambos vencedores do Oscar. Segundo a Variety, a série “Heart of Invictus” seguirá um grupo de competidores internacionais mostrando seus treinamentos e contando suas histórias de vida. Além disso, também será abordado na produção a forma como os organizadores apoiam seus atletas.

“Desde os primeiros Invictus Games em 2014, sabíamos que cada competidor contribuiria de sua própria e excepcional maneira para um mosaico de resiliência e determinação”, afirmou Harry por meio de um comunicado. O duque acredita que as histórias de superação dos jogadores vão emocionar o público: “Eu não poderia estar mais animado com a jornada que vem pela frente ou mais orgulhoso da comunidade Invictus por inspirar continuamente a cura global, o potencial humano e o serviço contínuo”. A próxima edição dos jogos está marcada para 2022 e vai acontecer na Holanda, já em 2023 será na Alemanha. Além de documentários, o contrato de Harry e Meghan com a Netflix também abrange longas-metragens, séries de TV e programas infantis.