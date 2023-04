Promotoria retira acusações contra Alec Baldwin por morte de colega em ‘Rust’

Ator era acusado por homicídio culposo após acidente com arma de fogo que matou a diretora Halyna Hutchins no set de filmagem

Santa Fe County Sheriff's Office / AFP Baldwin respondia criminalmente pela morte da diretora Halyna Hutchins no set de filmagem do filme ”Rust”



Os procuradores públicos retiraram as acusações de homicídio culposo contra o ator Alec Baldwin. A informação foi confirmada pelos advogados do artista a jornais dos Estados Unidos na quinta-feira, 20. “Estamos encantados com a decisão de arquivar o processo contra Alec Baldwin e incentivar uma investigação adequada dos fatos e circunstâncias deste trágico acidente”, declararam os advogados Luke Nikas e Alex Spiro em comunicado. Embora ainda não tenha acontecido a retirada formal das acusações, a expectativa é que a mudança aconteça nas próximas horas. Como a Jovem Pan mostrou, Baldwin respondia criminalmente pela morte da diretora Halyna Hutchins no set de filmagem do filme ”Rust”. Ela morreu em 21 de outubro de 2021 após levar um tiro enquanto Baldwin ensaiava durante as filmagens de Rust com uma arma que deveria ser cenográfica, mas que estava carregada. A acusação de homicídio culposo, quando não há intenção de mata, foi feita pela Justiça do Novo México, nos Estados Unidos, local onde o crime ocorreu, em 2021. Hannah Gutierrez-Reed, que era responsável pelo protocolo de segurança, também foi acusada de homicídio culposo, enquanto o assistente de direção David Halls, responsável pela entrega da arma a Baldwin, aceitou uma acusação de delito menor em acordo com os procuradores. Halls foi condenado no mês passado a seis meses de liberdade condicional, após um acordo judicial. Nesta quinta-feira, 20, a produtora do filme retomou as filmagens de “Rust” em Montana, 18 meses após o acidente fatal.

*Com informações da agência EFE