Protagonista de novela da Globo expõe medo de falar com Glória Pires; entenda

‘Não consigo nem olhar no olho’, declarou Bárbara Reis, estrela de ‘Terra e Paixão’

Divulgação/Globo Bárbara Reis e Glória Pires contracenam juntas em 'Terra e Paixão', novela da Globo



A atriz Bárbara Reis, protagonista de “Terra e Paixão”, revelou que tem medo de conversar com a atriz Glória Pires, vilã da trama que ocupa o horário nobre da Globo. As artistas já trabalharam juntas em “Éramos Seis” (2019), outra produção da emissora. “É a segunda vez que trabalho com a Glória, ela é tão incrível, ela é enigmática. Apesar dela ser super expansiva, esse enigma da Glória me coloca em um lugar que eu fico tentando achar palavras para estar perto dela e conversar com ela. E o medo de ser uma idiota? Não consigo nem olhar no olho da Gloria direito de tão miúda que eu me sinto e de tão grandiosa que ela é”, explicou a atriz no programa “Conversa com Bial”. Bárbara, que vive sua primeira protagonista em uma novela da Globo, também falou sobre a convivência com Tony Ramos, outro consagrado ator que está no elenco da trama.

A intérprete de Aline disse que anota todas as piadas do seu grande rival na novela, que tem fama de brincalhão nos bastidores. “É sensacional! E eu dou o crédito ao santo, falo: ‘Isso foi Tony Ramos que me ensinou’”, disse a atriz aos risos. Durante o papo, Bárbara também contou como foi receber a notícia de que seria a protagonista de “Terra e Paixão”. “Fiquei muito feliz e, mesmo assim, duvidosa. Porque a gente não acredita. Estava gravando ainda ‘Todas As Flores’ e, ao mesmo tempo, sair de um trabalho intenso e já emendar em outro que está sendo muito intenso, porém muito delicioso. Confesso que a cada dia cai uma ficha. Não caíram as fichas de uma vez. Fiquei muito eufórica e reticente. As coisas foram caminhando, eu fui me preparando no meu tempo para construir uma Aline muito verdadeira, muito simples e, ao mesmo tempo, muito forte”, declarou.