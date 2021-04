Próximo lançamento da Disney-Pixar, ‘Luca’ ganha novo trailer cheio de aventura; assista

Monstros marinhos, Luca e seu amigo Jack se transformam em humanos para aproveitar o verão numa cidadezinha litorânea na Itália

O novo longa-metragem da Disney e Pixar, ‘Luca’, ganhou um novo trailer e novos pôsters nesta quarta-feira, 28. A animação conta a história de um monstro marinho chamado Luca e seu melhor amigo Jack que se arriscam entre humanos na cidade litorânea de Portorosso, na Itália. Dá para ver que a dupla vai se divertir muito com a nova amiga Giulia e aprontar muita confusão tentando esconder seu segredo. O filme será lançado exclusivamente no serviço de streaming Disney+ para todos os assinantes, a partir do dia 18 de junho. Segundo a Pixar, a história trata do amadurecimento de um jovem que vive um “verão inesquecível”. O elenco principal de voz tem Jacob Tremblay (O Quarto de Jack) como Luca Paguro, Jack Dylan Grazer (Shazam) como Alberto Scorfano e Emma Berman como Giulia Marcovaldo. O longa-metragem é dirigido pelo indicado ao Oscar, Enrico Casarosa (“La Luna”), e produzido por Andrea Warren (“Lava”, “Carros 3”).

Assista abaixo ao novo trailer de ‘Luca’: