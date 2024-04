‘Quiet on Set: O Lado Sombrio da TV Infantil’ revela abusos sofridos por atores de séries infantis

Série documental desvenda segredos obscuros dos programas de Dan Schneider na Nickelodeon com depoimentos de artistas como Drake Bell; estreia no dia 16 de abril na Max

Max/Reprodução Drake Bell no segundo episódio da série 'Quiet on Set: O Lado Sombrio da TV Infantil'



Prepare-se para uma imersão nos corredores sombrios dos estúdios da Nickelodeon dos anos 90 e 2000 com o aguardado lançamento da série “Quiet on Set: O Lado Sombrio da TV Infantil”. Esta série documental chocante traz a tona os casos de supostos abusos, comportamentos inadequados e ambientes tóxicos que permeavam os bastidores das queridas séries infantis da época. Os entrevistados destemidos compartilham relatos arrepiantes de sexismo, racismo e condutas impróprias por parte do influente criador de programas infantojuvenis, Dan Schneider, com membros jovens do elenco. Além disso, denúncias de abuso por parte de outros profissionais nos sets das produções são trazidas à tona, revelando uma realidade perturbadora por trás da fachada cintilante da televisão para crianças. Um dos casos mais destacados é o do talentoso Drake Bell, conhecido por seu papel em Drake & Josh.

Drake corajosamente compartilha sua experiência como vítima de abuso durante as filmagens da popular série, acrescentando uma camada adicional de gravidade a essa exposição explosiva. A tão aguardada série documental está programada para estrear na plataforma de streaming Max no dia 16 de abril, conforme anunciado pelas redes sociais do streaming. O Lado Sombrio da TV, o documentário que mostra os abusos e as violências sofridas por atores de algumas das maiores séries infantis, chega na Max dia 16 de abril. Prepare-se para uma jornada emocional e reveladora, enquanto ‘Quiet on Set’ lança luz sobre os cantos escuros de uma indústria conhecida por sua magia na tela, mas também por seus segredos obscuros nos bastidores.

