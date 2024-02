Raquele comemora aniversário no ‘BBB 24’ e recebe homenagens

Equipe da sister compartilhou um vídeo com mensagens a parabenizando

A sister Raquele comemorou seus 23 anos nesta segunda-feira, 19, confinada no Big Brother Brasil 2024. A participante acordou com abraços de Isabelle, Michel e Giovanna, no Quarto do Líder. “Viva eu!”, disse a sister. “Que Deus te abençoe muito e realize todos os seus sonhos”, afirmou Michel. “Muita prosperidade, saúde e paz na sua vida pra sempre”, declarou Isabelle. Segundo o noivo da aniversariante, Carlos Eduardo, este é o primeiro ano em sete que eles passam separados no aniversário da amada. Por meio das redes sociais, a equipe da participante compartilhou um vídeo especial para comemorar a data. Confira:

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA