Raul Gil anuncia aposentadoria aos 86 anos durante programa de Luciano Huck

Icônico apresentador esteve no ar por mais de 50 anos e lançou diversos artistas

Raul Gil, aos 86 anos, anunciou sua aposentadoria durante uma homenagem no “Domingão Com Huck”, da Globo, transmitido no domingo de Páscoa. Em uma conversa com Luciano Huck e Paulo Miklos, dos Titãs, ele revelou que irá se aposentar ainda este ano, encerrando sua carreira na televisão. Durante a homenagem, Huck destacou a longa trajetória de Raul, que esteve no ar por mais de 50 anos, sendo um apresentador icônico que lançou diversos artistas. O convidado foi recebido no palco com sua tradicional música de auditório e emocionou a plateia.

Raul Gil assistiu a uma série de imagens de sua vida narradas por Luciano Huck, desde sua juventude como filho de imigrantes espanhóis até sua ascensão na televisão. O comunicador relembrou momentos marcantes de sua carreira, desde seus primeiros passos na TV Excelsior até sua passagem pelo SBT. Durante a homenagem, diversos artistas como Simony, Sidney Magal, Ary Toledo, Titãs e Ratinho enviaram mensagens em vídeo para Raul, demonstrando o carinho e admiração pelo comunicador. Emocionado, ele agradeceu o reconhecimento e cantou algumas músicas diante da plateia.

