Record confirma dois novos participantes de ‘A Fazenda 13’; veja quem são

Dupla se junta a nomes como Nego do Borel, Tati Quebra Barraco e Arcrebiano; estreia acontece nesta terça às 22h45

Reprodução/Record Programa será comandado pela apresentadora Adriana Galisteu



No dia da estreia do reality show ‘A Fazenda 13‘, a Record anunciou mais dois participantes do programa. O humorista Rico Melquiades e a modelo Solange Gomes foram divulgados pela emissora nesta terça-feira, 14, durante a exibição do programa Cidade Alerta. A informação também foi dada pela apresentadora Adriane Galisteu, responsável por comandar a 13ª edição do reality. A dupla se juntará a nomes como Tati Quebra Barraco, Nego do Borel e Arcrebiano, que já haviam sido confirmados nos últimos dias. O programa estreará nesta terça às 22h45. Na última edição, a cantora e apresentadora Jojo Todynho desbancou o cantor Biel e foi a campeã.

Confirmado💥 O humorista e digital influencer, Rico Melquiades, é o mais novo participante da @afazendarecord! Acompanhe a estreia nesta terça-feira, às 22h45, na @recordtvoficial 🤠 #EstreiaAFazenda #AFazenda pic.twitter.com/NEzCbIqmjN — Cidade Alerta (@cidadealerta) September 14, 2021