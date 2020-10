Billie Eilish divulga clipe de ‘No Time to Die’, tema do próximo ‘007’

De surpresa, cantora revelou vídeo no YouTube na tarde desta quinta-feira (1º)

Reprodução/YouTube Cantora foi anunciada no início do ano como a intérprete de música-tema de novo filme do espião



De surpresa, Billie Eilish divulgou o clipe de “No Time to Die” nesta quinta-feira (1º), música-tema de “007 – Sem Tempo para Morrer“, o próximo filme do agente secreto. No vídeo, a cantora intercala cenas em preto e branco, nas quais aparece cantando, com imagens em cores da produção. Billie foi anunciada como a intérprete da música do novo “007” no início do ano. Na ocasião, ela disse que era “um objetivo de vida” ser escolhida para participar do projeto.

“007 – Sem Tempo para Morrer” vai mostrar um James Bond que deixou para trás a rotina como agente secreto e está desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica. Sua paz não dura muito quando seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece pedindo ajuda. A missão de resgatar um cientista sequestrado acaba sendo muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond à trilha de um vilão misterioso armado com nova tecnologia perigosa. O filme tem previsão de estrear em 19 de novembro nos cinemas brasileiros.

Veja o clipe: