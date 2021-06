Renata Vasconcellos se emociona ao vivo no ‘Jornal Nacional’ e público reage: ‘Acabou comigo’

Apresentadora segurou o choro ao falar sobre a importância do trabalho dos jornalista na pandemia

Reprodução/Globo/11.06.2021 Renata Vascocellos segurou o choro ao falar sobre os jornalistas no 'Jornal Nacional'



A jornalista Renata Vasconcellos precisou segurar o choro no “Jornal Nacional” da última quinta-feira, 10, ao anunciar um novo projeto da Globo que busca dar um olhar mais humanizado ao trabalho dos jornalistas. Antes da atração ir ao ar, William Bonner já tinha anunciado nas redes sociais que teria uma novidade no jornal e deixou muitos seguidores curiosos. A ideia do projeto “Fatos e Pessoas” é mostrar nos intervalos da programação da Globo a intimidade dos jornalistas, divulgando mensagens de áudio que os profissionais trocaram com seus familiares durante a pandemia da Covid-19.

Renata não conteve a emoção ao falar sobre o assunto: “Nós, jornalista, damos as notícias que nós próprios vivenciamos. Nós somos jornalistas e nós estamos aqui por você, pelo nosso país, por cada um de nós, essa é a nossa missão, é como a gente pode ajudar”. A apresentadora do “Jornal Nacional” foi para nos assuntos mais comentados do Twitter e muitos telespectadores estão dizendo que se emocionaram com ela. “A Renata Vasconcellos acabou comigo”, escreveu um seguidor. “Os lábios da Renata Vasconcellos tremendo enquanto ela tenta falar o texto dela sobre os jornalistas. Meu Deus, alguém abraça ela por mim”, comentou outro. “Só eu chorei com a Renata Vasconcellos segurando o choro?”, acrescentou mais um. Veja a repercussão:

