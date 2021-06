Tiago Leifert apresentará o ‘Domingão do Faustão’ após Fausto Silva ter problema de saúde

Faustão, que ficará na Globo até o final deste ano, está se recuperando de uma infecção urinária

Reprodução/Globo/10.06.2021 Tiago Leifert vai apresentar o 'Domingão do Faustão' no próximo domingo



O apresentador Tiago Leifert vai apresentar o “Domingão do Faustão” no próximo domingo, 13, no lugar de Fausto Silva. A Globo divulgou nesta quinta-feira, 10, que o apresentador titular da atração dominical está se recuperando de uma infecção urinária e, por conta disso, não vai poder comandar o programa. Faustão teria se sentindo mal na manhã desta quinta-feira e foi para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde deve ficar internado pelos dias, conforme foi divulgado pelo Notícias da TV. A assessoria de imprensa do hospital informou à Jovem Pan que está checando essas informações. No próximo domingo, vai ao ar uma disputa inédita do mata-mata da “Super Dança dos Famosos”. O ex-atleta Robson Caetano e as atrizes Sophia Abrahão e Dandara Mariana vão dançar os ritmos forró e rock para garantir vaga na semifinal do concurso. Vale ressaltar que o apresentador do “Big Brother Brasil” vai assumir o “Domingão do Faustão” apenas neste domingo e Fausto Silva deve retornar à atração no próximo dia 20 de junho. Em janeiro, Faustão anunciou que deixará a emissora carioca no fim de 2021 após 33 anos de casa. Após o anúncio, a Band divulgou que já firmou um contrato para 2022 com o comunicador, que já passou pela emissora entre 1986 e 1989.