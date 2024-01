Rodriguinho diz que Vanessa Lopes não é forte no ‘BBB 24’: ‘É público infantil’

Conversa aconteceu no quarto do líder na madrugada desta sexta-feira, 12, com o colega Lucas Pizane

Reprodução / Twitter @bbb Cantor Rodriguinho compartilha sua visão sobre a participante Vanessa Lopes no BBB 24,



O cantor Rodriguinho compartilhou sua opinião sobre a influenciadora Vanessa Lopes no “BBB 24“. Apesar de considerar a “tiktoker” uma pessoa “legal”, o cantor acredita que ela não se destaca como um personagem forte dentro do programa e avalia que o público do reality show não se identifique com ela. A conversa aconteceu no quarto do líder com o brother Lucas Pizane, que disse ver a influenciadora forte no jogo, momento que Rodriguinho discordou e reforçou que o público de Vanessa é composto por crianças. “Eu não acho ela forte, não. É público infantil. (…) É diferente da gente. Eu tenho uma carreira musical e pode ludibriar as pessoas, mas ela não tem essa parada”, afirmou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O diálogo viralizou nas redes sociais e internautas discordaram do cantor, apontando que a liderança subiu à cabeça. “É incrível como uma liderança faz cair máscaras”, disse uma seguidora. Rodriguinho venceu a segunda prova do líder na quinta-feira, 11, e deixou Vanessa Lopes e o MC Bin Laden como os únicos do grupo camarote no grupo da “xepa”. Nas redes sociais, Vanessa Lopes, que tem 22 anos, reúne mais de 44,3 milhões de seguidores, enquanto Rodriguinho tem cerca de 15,7 milhões.