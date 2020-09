Repórter se atrapalha e cai em rio ao vivo no interior de SP; assista

Jornalista falava sobre nível baixo do rio de cima de uma pedra, quando perdeu o equilíbrio e caiu na água

Reprodução/Twitter Profissional de afiliada da Globo segurou microfone e guarda-sol durante queda em rio no interior de São Paulo



O repórter André Modesto, da TV Tem, afiliada da Globo no interior de São Paulo, pagou um mico ao vivo durante sua entrada no jornal local nesta segunda-feira (7). De cima de uma pedra, o jornalista, que estava descalço e com a barra da calça dobrada, começa a falar sobre o baixo nível do Rio Grande, no município de Icém, quando perdeu o equilíbrio e caiu na água. “O Rio Grande, bem conhecido aqui na nossa região…”, disse antes da queda. Modesto se levantou rapidamente enquanto segurava o microfone e um guarda-sol. “É pedra, é assim mesmo. Sabia que iria acontecer. Só vou tirar aqui, porque tem muita pedra por aqui justamente porque o rio baixou bastante”, continuou o repórter. Após falar sobre os prejuízos para os moradores com a baixa do rio, o jornalista disse que não tinha se machucado. “A gente sabe que está calor, eu só estava refrescando aqui os meus pés”, descontraiu.

Veja o momento: