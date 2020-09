Sem querer, Túlio Maravilha revela que mulher estará em ‘A Fazenda 12’: ‘Três meses sem você’

Ex-jogador se despediu de Cristiane Maravilha em publicação no Instagram e acabou entregando que ela já está confinada no reality show

Reprodução/Instagram/tuliomaravilha_oficial Túlio e Cristiane Maravilha protagonizaram, em junho, beijão esquisito nas redes sociais



Túlio Maravilha acabou entregando, sem querer, que a esposa, Cristiane Maravilha, estará em “A Fazenda 12“. No domingo (6), o ex-jogador compartilhou uma foto com a amada no Instagram e escreveu uma legenda em forma de despedida: “Três meses sem você não vai ser fácil. Te amo tanto”. Cristiane já estava entre os nomes cotados para participar da nova edição do reality show da Record, que estreia na terça-feira (8). Os peões já estão definitivamente confinados nas instalações do programa, em Itapecerica da Serra (SP).

Túlio e Cristiane já participaram de outras atrações da Record: o “Power Couple”, em 2016, e “Troca de Esposas”, em março deste ano. No ano passado, o ex-jogador também virou peão em “A Fazenda”. Em junho, o casal viralizou nas redes sociais ao protagonizar um beijão pra lá de estranho. “Valorize a mulher que você tem”, disse Túlio na época em que compartilhou o amor ardente pela mulher.