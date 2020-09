Leo Dias: Pedro Scooby revela que quase entrou para ‘A Fazenda’

Surfista contou ao Tô na Pan, com Leo Dias e Ligias Mendes, por que recusou convite para o reality show da Record

Reprodução/Instagram/pedroscooby Pedro Scooby ainda contou que participaria do 'De Férias com o Ex', da MTV



Pedro Scooby quase entrou para “A Fazenda”, além de receber proposta para o “Big Brother Brasil”. A revelação foi feita pelo surfista em entrevista ao Tô no Pan, programa apresentado por Leo Dias e Ligia Mendes, nesta segunda-feira (7). “Me chamaram para o ‘Big Brother’ e para ‘A Fazenda’. Obviamente, eu não vou cuspir para o alto para depois cair. Hoje em dia, eu acredito que não tenha muito a ver comigo. O outro reality que eu participei era de esporte, um programa de sobrevivência”, lembrou Scooby.

Ele disse que as conversas avançaram ao ponto de valores serem negociados. “No ‘Big Brother’, a gente nem continuou conversando porque tinha um padrão de valores. Na ‘Fazenda’, eu não me lembro. Meu empresário estava negociando e eles aceitaram o valor, mas eu fui morar em Portugal e falei que não queria mais”, completou. O surfista ainda revelou qual reality show ele participaria: o “De Férias com o Ex“, da MTV. “Bem possível [que eu entrasse]”, disse.

Ex-namorado de Anitta e ex-marido de Luana Piovani, Pedro Scooby atualmente namora Cíntia Dicker, a quem ele é só elogios. “Somos muito parecidos, parece que ela é minha versão feminina. Tudo pra ela está bom, tá tranquilo. E ela fez uma escolha por amor mesmo”, falou sobre a decisão da modelo em deixar Nova York, onde morou por 17 anos, para viver com ele em Portugal. “Está sendo muito bom morar com ela, tá demais”, se derreteu. O surfista ainda abriu o coração para falar que tem dificuldade em ficar solteiro. “Não gosto de ficar sozinho, a realidade é essa. Meu tempo como solteiro todos foram muito rápidos. Talvez eu seja carente”, disse. “Uma coisa que acho é que não tenho dificuldade em amar, sou um cara que vai tentando”, completou.

Quase dois anos após o fim do casamento de oito anos com Piovani, Scooby afirmou que a relação com a ex finalmente está pacífica. “Está tudo ótimo, graças a Deus estamos bem. Todo mundo sabe como é difícil se relacionar com ex, ainda mais quando se tem filho, você vai cometendo alguns erros”. Apesar da paz reinando entre o ex-casal, eventualmente Piovani alfineta Scooby nas redes sociais. “A Luana às vezes fala as coisas e, na cabeça dela, ela está falando com uma pessoa, não milhares. Depois ela me liga como se nada tivesse acontecido e diz ‘Pedro, não liga para essas coisas’. Mas eu ligo sim, tem milhões de pessoas que vêm me encher o saco.”

Reveja o Tô na Pan na íntegra: