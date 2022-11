Repórter da Globo desmaia ao vivo e preocupa telespectadores

Vanessa Medeiros foi amparada pelo repórter cinematográfico e levada para o hospital, onde fez exames

Reprodução/TV Tribuna Vanessa Medeiros avisou que não estava se sentindo bem e, na sequência, desmaiou



A repórter Vanessa Medeiros desmaiou ao vivo durante participação no “JT2”, jornal da TV Tribuna, emissora afiliada da Globo em Santos, litoral paulista. A jornalista estava em frente à delegacia de São Vicente na última quarta-feira, 2, quando passou mal. Enquanto passava as informações ao vivo, ela levou a mão na testa e avisou: “Desculpa, gente, eu não estou me sentindo bem”. Na sequência, ela caiu no chão. Vanessa foi socorrida pelo repórter cinematográfico Fernando Skillo, que estava com ela no local. A jornalista foi levada ao hospital, passou por uma série de exames e, como não houve alterações, foi liberada. Rodrigo Nardelli, apresentador do “JT2”, disse que a profissional teve uma queda de pressão. Nas redes sociais, muitos telespectadores demonstraram preocupação. “Tomara que não tenha havido nada de mais sério com ela”, comentou uma pessoa no Twitter. “Espero que esteja bem depois do ocorrido”, escreveu outra. “Melhoras para a Vanessa Medeiros”, acrescentou mais uma. A repórter se manifestou e disse que está bem. “Obrigada a todos pela preocupação. Tive um mal-estar no ao vivo, como vocês viram. Apaguei momentaneamente, mas não bati a cabeça. Fui amparada pelo meu amigo Skillo. Estou bem”, afirmou ao g1. Assista ao momento: