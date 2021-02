ENQUETE ‘BBB 21’ – Quem você quer eliminar: Arthur, Gilberto ou Karol Conká?

Projota foi o mais votado da casa, mas conseguiu se livrar do paredão na prova Bate e Volta

Reprodução/Globo Arthur, Gilberto e Karol Conká estão disputando a permanência no 'BBB 21'



Mais um paredão está formado no “BBB 21” e, desta vez, quem disputa a permanecia na casa são os brothers Arthur, Gilberto e Karol Conká. A formação começou com Caio dando o anjo para Rodolffo, depois foi a vez da líder Sarah tomar sua decisão. Em um primeiro momento, ela cogitou indicar Pocah, depois mudou para Projota e, na útilma hora, decidiu mandar Karol para ao paredão. Os três finalistas da prova do líder, que perderam para Sarah, tiveram que se reunir e indicar em consenso um participante ao paredão, Caio, Fiuk e Gilberto optaram por Arthut. Nesta semana, outra novidade é que os dois mais votados da casa iriam ao paredão e quem teve o nome mais citado no confessionário foi Projota, seguido de Gilberto. Com quarto brothers no paredão, três participaram da prova Bate e Volta – Karol não teve essa chance por ser a indicação da líder. Quem venceu a disputa e se livrou da berlinda foi Projota e automaticamente o paredão foi formado pelo crossfiteiro, o doutorando e a cantora.