Repórter da Record sofre tentativa de assalto em São Paulo durante reportagem; veja

Marcos Guimarães se preparava para entrar ao vivo no ‘Balanço Geral’ quando quase perdeu seu celular

Reprodução/Record TV Marcos Guimarães mexia no celular quando um homem de bicicleta tentou roubá-lo



O repórter da Record TV Marcos Guimarães se preparava para entrar ao vivo no “Balanço Geral” quando sofreu uma tentativa de assalto. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, 23, no centro de São Paulo. O homem, que passava de bicicleta, tentou puxar o celular da mão do jornalista, mas ele conseguiu segurar o aparelho e evitar que fosse levado. “Vocês não vão acreditar, para tudo pelo amor de Deus. Eu já passei por isso. Marcos Guimarães, o nosso repórter, está no centro de São Paulo e acaba de sofrer uma tentativa de assalto”, falou o apresentador Eleandro Passaia.

Marcos entrou ao vivo e deu detalhes do que aconteceu: “É a segunda vez que a gente presencia um assalto e agora eu quase fui a vítima. A gente estava aqui preparado para fazer uma entrada ao vivo quando de repente passou um rapaz de bicicleta e camisa vermelha. Ele passou uma vez, observou, eu estava conversando com a nossa chefia para saber a próxima entrada dos nossos links”. De acordo com o repórter, após observar, o assaltante deu a volta e passou novamente pela equipe de reportagem. “A gente já estava atento, então eu segurei [forte] o aparelho”, comentou o jornalista. “Eu gritei ‘pega ladrão’ só que ninguém conseguiu segurar esse rapaz.”