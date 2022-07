Repórter é ameaçada por homem armado durante reportagem ao vivo; veja vídeo

Daniela Carla exibia reportagem sobre tiroteios em comunidades de Vitória, no Espírito Santo, quando foi ameaçada por um jovem armado

Reprodução/ Instagram @eudanielacarla Repórter foi obrigada a deixar o local após ser ameaçada



A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo, foi ameaçada por um homem armado durante uma entrada ao vivo no programa “Bom dia Espírito Santo” desta quarta-feira, 20. O episódio aconteceu enquanto uma matéria sobre tiroteio nos morros da cidade de Vitória, capital do Estado, estava sendo transmitida. Ela parou a narração e relatou o ocorrido. No programa, foi possível ver o homem que ameaçou Daniela deixando o local. “Nós acabamos de ser ameaçados no Morro do Cabral. A gente vai sair daqui agora, um homem armado nos mandou embora neste momento. Esse rapaz aqui apontou uma arma para mim. Pouco antes, um comparsa dele passou por aqui e falou que a gente tinha que meter o pé”, afirmou a repórter, que continuou: “A gente vai descer essa escada, porque não quer colocar a nossa vida em risco, mas nós temos vídeos que mostram criminosos com armas pesadas e fuzil em cima do banco de uma praça. Estamos deixando essa região agora porque foi ameaçado, se der nós voltamos. Estou nervosa, com a voz meio trêmula, mas é normal”.

A repórter da TV Gazeta Daniela Carla, foi ameaçada ao vivo por um criminoso durante a cobertura do tiroteio no centro de Vitória-ES pic.twitter.com/36639895T5 — Dioclécio Neto 🇧🇷💉 💉 💉 (@perfildoneto) July 20, 2022

Depois do episódio, Daniela usou seu perfil no Instagram para desabafar. “Contar histórias é o trabalho primordial de um repórter! É pra isso que eu tava numa escadaria do Morro do Cabral hoje cedo. Pra contar como foram as mais de seis horas de tiroteio que moradores inocentes foram obrigados a suportar! Mas assim como se acham no direito de tirar a paz de pessoas de bem, criminosos acham que podem nos impedir de contar o que eles fizeram e cobrar segurança por parte das autoridades?. Não podem! Fizemos nosso trabalho!”, publicou a jornalista. “Só peço que o Senhor tenha misericórdia dos moradores que não tem opção e continuam nessa região tão sofrida! Todo mundo que faz o bem merece viver em paz! Que a polícia coloque os bandidos atrás das grades e que prefeitura e governo coloquem em prática projetos que impeçam que noites e madrugadas como essa voltem a acontecer”, concluiu.