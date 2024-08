Robert De Niro celebra 81 Anos com salto de iate e deixa filha em pânico; veja vídeo

Drena De Niro, registrou o momento e compartilhou nas redes sociais: ‘Você é louco’

Reprodução/Instagram/DrenaDeNiro Robert De Niro mergulha durante a comemoração dos seus 81 anos



Robert De Niro celebrou seu 81º aniversário no último domingo (18) de uma maneira bastante animada. O renomado ator aproveitou a data especial para se divertir em alto mar, realizando um salto de um iate. Sua filha, Drena De Niro, registrou o momento e compartilhou nas redes sociais, onde capturou a alegria do pai durante a atividade. Enquanto o astro de “O Poderoso Chefão 2” e “Os Bons Companheiros” se preparava para o salto, Drena não pôde deixar de comentar sobre a ousadia do pai, brincando ao dizer: “Você é louco!”. O ator, por sua vez, respondeu de forma descontraída, afirmando que estava “bem”. A interação entre pai e filha trouxe um toque de leveza à celebração. Drena também se interessou em saber a altura do salto, que foi de aproximadamente 11 metros. Além do momento emocionante no iate, ela compartilhou outras imagens da família.

Confira o salto de Robert De Niro

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Drena (@drenadeniro)

