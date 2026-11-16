Robert Pattinson é oficializado como novo James Bond e assume o posto de Daniel Craig em 007

Ator de ‘Crepúsculo’ e ‘Batman’ será o novo intérprete do agente secreto mais famoso do cinema; longa terá direção de Denis Villeneuve e roteiro do criador de ‘Peaky Blinders’

A espera dos fãs de James Bond chegou ao fim! Robert Pattinson foi anunciado como o novo intérprete do agente secreto 007, tornando-se o sucessor de Daniel Craig na tradicional franquia de espionagem. A escolha encerra meses de especulações sobre quem assumiria um dos personagens mais importantes da história do cinema.

Aos 40 anos, Pattinson chega ao universo de Bond com uma trajetória marcada por grandes franquias e produções de prestígio. O ator ganhou projeção mundial ao interpretar Edward Cullen na saga ‘Crepúsculo’, passou pelo universo de ‘Harry Potter’ e, mais recentemente, assumiu o papel de Bruce Wayne em ‘Batman’, da DC.

A escolha representa uma nova fase para a franquia, que passou por uma reformulação após a saída de Daniel Craig. O ator britânico interpretou James Bond em cinco filmes, entre 2006 e 2021, encerrando sua participação em ‘007: Sem Tempo Para Morrer’.

Nova fase de James Bond terá direção de Denis Villeneuve

Além da mudança no protagonista, o próximo longa também contará com uma equipe criativa de peso. Denis Villeneuve, conhecido pela franquia ‘Duna’ e por ‘Blade Runner 2049’, ficará responsável pela direção. O roteiro será escrito por Steven Knight, criador da série ‘Peaky Blinders’.

A produção ficará sob responsabilidade de Amy Pascal e David Heyman, enquanto Tanya Lapointe atuará como produtora executiva. O projeto marca uma nova etapa da franquia sob o controle criativo da Amazon MGM Studios.

O próximo filme será o 26º da série oficial e dará início a uma nova era para o espião britânico. A expectativa é que a produção comece a ganhar forma em 2027, com lançamento previsto para 2028.

A chegada de Pattinson também promete movimentar os fãs, especialmente pela curiosidade de ver o ator, que já viveu um dos super-heróis mais conhecidos da cultura pop, agora assumindo o papel de um dos espiões mais icônicos do cinema.