Robert Pattinson e Tom Holland estrelam filme de terror da Netflix; veja o trailer

“O Diabo de Cada Dia” estreia em 16 de setembro e ainda tem Bill Skarsgård e Mia Wasikowska no elenco

Glen Wilson/Netflix Tom Holland em cena de 'O Diabo de Cada Dia', filme que chega à Netflix em 16 de setembro



A Netflix lançou nesta quinta-feira (13) o trailer de “O Diabo de Cada Dia“, novo filme de terror estrelado por Robert Pattinson e Tom Holland. A história se passa entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, por volta da metade do século passado, na pacata cidade de Knockemstiff, onde uma série de eventos bizarros acontecem — e as histórias dos moradores também não são das mais tranquilas. O longa é dirigido pelo americano Antonio Campos, filho do jornalista mineiro Lucas Mendes Campos. Ele assinou em 2008 o filme “Afterschool”, com Ezra Miller, e dirigiu alguns episódios da série “The Sinner“, também da Netflix. Assista ao trailer abaixo:

“O Diabo de Cada Dia” estreia em 16 de setembro e traz elenco recheado. Também estão no filme Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Harry Melling, Haley Bennett e Pokey LaFarge. Este é só um dos vários filmes que Tom Holland vai estrelar nos próximos meses. O atual intérprete do Homem-Aranha também estará em “Chaos Walking” e “Uncharted”, previstos para o ano que vem, e “Cherry”, assinado pelos diretores de “Vingadores: Ultimato“. Já Robert Pattinson está envolvido nas filmagens de “The Batman“, novo filme da DC em que ele vai viver o super-herói. Além disso, o ator estará em “Tenet“, o aguardado novo filme do diretor Christopher Nolan, com previsão de estreia ainda para este ano.