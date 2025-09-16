Robert Redford, lenda de Hollywood, morre aos 89 anos

Ícone do cinema americano faleceu enquanto dormia e a causa não foi divulgada; ator tem grandes clássicos no currículo, como ‘Butch Cassidy’, ‘Golpe de Mestre’ e ‘Todos os Homens do Presidente’

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Ator e diretor americano Robert Redford recebe o prêmio honorário por sua carreira durante a 44ª cerimônia anual do prêmio Cesar, em Paris



Robert Redford, ícone do cinema americano das últimas seis décadas, morreu nesta terça-feira (16), em Utah aos 89 anos, segundo o jornal The New York Times. Redford faleceu enquanto dormia e não foi divulgada uma causa específica de sua morte, segundo um comunicado de Cindi Berger, CEO da empresa de relações públicas Rogers & Cowan PMK, citada pelo jornal.

Com sua beleza e talento, Robert Redford foi um ecologista comprometido, independente e próspero. O galã de cabelos desgrenhados estreou em grande estilo ao lado de Paul Newman como o simpático criminoso no faroeste “Butch Cassidy” (1969). Ele também estrelou outros grandes clássicos, como “Golpe de Mestre” (1973) e “Todos os Homens do Presidente” (1976).

Após 20 anos como ator, ele migrou para trás das câmeras, tornando-se um diretor vencedor do Oscar, por “Gente como a Gente” (1980), e cofundador do Festival de Cinema de Sundance para aspirantes a cineastas independentes.

Ativista ambiental comprometido, Redford também lutou pela preservação da paisagem natural e dos recursos de Utah, onde morava. Charles Robert Redford Jr. nasceu em 18 de agosto de 1936, em Santa Monica, na Califórnia, e era filho de um contador.

