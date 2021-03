Rodrigo Simas fala sobre receio de competir com o irmão em novela da Globo

Ator entrou no elenco de ‘Salve-se Quem Puder’ após José Condessa deixar o elenco da novela

Reprodução/Instagram/simasrodrigo Rodrigo Simas, Juliana Paiva, Felipe Simas nos bastidores de 'Salve-se Quem Puder'



O ator Rodrigo Simas foi escalado às presas para a novela “Salve-se Quem Puder”, da Globo, após o ator português José Condessa deixar o elenco da trama. Com a pandemia, o interprete de Juan voltou a Portugal para protagonizar uma novela na TVI, emissora local. O brasileiro escolhido para entrar na trama de Daniel Ortiz contou que teve certo receio, pois foi colocado na trama para disputar uma das protagonistas, vivida por Juliana Paiva, com seu irmão, Felipe Simas. Durante um papo com Guilherme Logullo, no canal do Youtube “Eu Ator”, o artista falou dessa experiência nova. “Eu e Felipe nessa novela, a gente competiu entre os personagens porque a gente fazia um triângulo amoroso junto com a Ju Paiva. Foi a primeira vez que a gente gravou junto e foi interessante. Quando fui escalado, no meio da pandemia, quando algumas coisas aconteceram, e falei: ‘Caraca, mas eu vou competir com o Felipe? A gente é parecido, como é que vai ser isso sem mostrar que a gente é irmão?’ É engraçado e interessante”, contou Rodrigo, que vive um relacionamento com a atriz Agatha Moreira. Essa não é a primeira vez que a família se reúne em cena, na novela “A Dona do Pedaço”, Agatha fez par romântico com o ator Bruno Gissoni, outro irmão do seu namorado.