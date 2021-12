Roteiro do filme ‘Corra!’ é eleito o melhor do século por sindicato de roteiristas dos EUA

Lista de 101 filmes tem apenas um representante brasileiro, ‘Cidade de Deus’, na 70ª colocação

Divulgação Corra! recebeu o Oscar de melhor roteiro original na cerimônia realizada em 2018



O roteiro do filme ‘Corra!’ foi eleito o melhor do Século 21 (até o momento) em eleição realizada pelo Writers Guild of America West (WGA), sindicato que representa os roteiristas de Hollywood. O filme foi escrito e dirigido por Jordan Peele e tem Daniel Kaluuya como o personagem principal, Chris, um fotógrafo negro que viaja para conhecer os pais da namorada, Rose (Allison Williams) em um fim de semana. A história, contudo, é de terror e a viagem de Chris toma rumos assustadores, em roteiro que invoca reflexões sobre o racismo.

Outros filmes no topo da lista de 101 filmes são ‘Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças’, com Jim Carrey e Kate Winslet representando um casal que busca apagar as memórias que têm um do outro; ‘A Rede Social’, que retrata a trajetória de Mark Zuckerberg para criar o Facebook; e ‘Parasita’, longa sul-coreano que venceu o Oscar em 2020, e conta sobre os conflitos entre uma família rica e uma família pobre. O único representante do Brasil na lista é ‘Cidade de Deus’, que ficou na 70º colocação. Cidade de Deus retrata as disputas em uma favela e chegou a ser indicado ao Oscar de melhor filme em 2004. A produção foi baseada em livro de Paulo Lins, dirigida por Fernando Meirelles e teve o roteiro assinado por Bráulio Mantovani.