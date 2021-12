Peter Dinklage comenta polêmica sobre nanismo em filme de Leandro Hassum

Ator de ‘Game of Thrones’ diz ser necessário retratar histórias de amor de pessoas fora do padrão de beleza, mas tomar cuidado para não ofender

Jemal Countess / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Peter Dinklage é um dos atores com nanismo mais famosos do mundo



O ator Peter Dinklage, notório por seu trabalho como Tyrion Lannister na série Game of Thrones, comentou sobre a recente polêmica pelo filme ‘Amor sem Medidas’, protagonizado por Leandro Hassum e Juliana Paes e produzido pela Netflix. O filme trata de nanismo (pessoas com baixa estatura, chamadas de ‘anões’), condição que Dinklage possui. Para o ator de 52 anos, é necessário retratar histórias de amor de pessoas ‘fora do padrão’, mas é necessário tomar cuidado para não ofender as pessoas que pretende representar. Dinklage estava em uma coletiva de imprensa para falar de seu novo filme, ‘Cyrano’. O filme de Hassum foi criticado como ‘capacitista e preconceituoso’ pela atriz brasileira Juliana Caldas, que também tem nanismo, por exemplo.

“Eu vejo filmes do passado e, infelizmente, se algo faz dinheiro, vai ser repetido — estamos falando de uma indústria, afinal. Histórias românticas, pelo menos nos Estados Unidos, foram monopolizadas por pessoas brancas e bonitas. Agora nós estamos vivendo em tempos muito interessantes, porque esse não é mais o caso, o mundo está muito mais complexo. As pessoas bonitas não monopolizaram o amor em si. O amor é universal. Eu sei que gostamos de ir ao cinema para ver gente bonita, mas há muitas outras histórias por aí e elas precisam ser contadas. Eu acho que ‘Cyrano’ é uma delas. Mas é uma questão muito complicada, porque nós atores precisamos ter muito cuidado para não ofender as pessoas, e ao mesmo tempo nosso trabalho é basicamente interpretar pessoas que não têm nada a ver com a gente. Então isso gera um impasse complicado”, avaliou Dinklage.