Hit ‘Sk8er Boi’, de Avril Lavigne, vai virar filme em comemoração ao 20º aniversário de lançamento

Projeto já foi pensado em 2002, pela Paramount Pictures, mas nunca saiu do papel; a própria cantora é quem idealiza o longa-metragem

Reprodução/ Youtube Avril tinha 16 anos quando lançou seu primeiro álbum, que conta com Sk8er Boi



Os fãs de Avril Lavigne tiveram uma surpresa nessa semana. A cantora canadense revelou que o hit ‘Sk8er Boi‘, de 2002, será transformado em filme para comemorar os 20 anos de seu lançamento. A notícia foi revelada no podcast ‘She is The Voice’, no iHeart Radio. “Muitas pessoas têm me pedido para tocar essa música em programas de televisão, ela tem sempre voltado. E eu realmente vou transformá-la em um filme”, contou. Avril disse também que essa é sua música preferida para tocar ao vivo e revelou qual foi sua inspiração para a letra. “No colégio você tem todos esses grupos e panelinhas, é uma oportunidade perdida no amor. O skatista está apaixonado pela patricinha e ela é muito legal para ele. No futuro ela vai pensar que gostaria te ter seguido seu coração e nãos as expectativas da sociedade”, completou. Essa não é a primeira vez que o hit é cotado para as telonas. Em 2003, a Paramount Pictures chegou a contratar o escritor David Zabel para adaptar a história, mas nada saiu do papel. Neste ano, Avril ‘voltou às raízes’ com o lançamento de ‘Bite Me’, ao lado de Travis Barker, do Blink-182. Em fevereiro de 2022 a canadense inicia uma nova turnê mundial.

Assista ao clipe de ‘Sk8er Boi’: