Ryan Gosling e Chris Evans vão estrelar novo filme de ação da Netflix

Dirigido pelos irmãos Russo, longa acompanhará um ex-agente da CIA que se tornou assassino de aluguel

Reprodução Ryan Gosling e Chris Evans serão as estrelas de filme com potencial de franquia da Netflix



Ryan Gosling e Chris Evans vão estrelar o novo filme da Netflix “The Gray Man”. O thriller de espionagem promete ser a nova franquia do serviço de streaming, que prevê algo no estilo de James Bond. O longa será dirigido pela dupla Joe e Anthony Russo, os mesmos de “Vingadores: Ultimato”. A trama é baseada no livro homônimo de Mark Greaney, publicado em 2009. Ela acompanha um assassino de aluguel que já foi agente da CIA chamado Court Gentry.

Gosling será Gentry, enquanto Evans será Lloyd Hansen, um antigo colega da CIA que, agora, está na caça ao criminoso. A produção está prevista para começar em janeiro de 2021, com gravações previstas para mais tarde, com locações fora dos Estados Unidos. “O filme será uma briga entre esses dois ótimos atores que representarão duas versões distintas da CIA”, aifrmou Anthony Russo ao Deadline.

“Para os fãs de ‘Capitão América: Soldado Invernal, esses somos nós pegando aquela atmosfera e a colocando mais para o mundo real. É isso que o filme significa para nós”, completou. Joe Russo concordou: “A intenção é de que o longa não deixe nada a desejar com produções exibidadas no cinema , e fazer isso com GOsling e Evans é um sonho para nós. A ideia é criar uma franquia e construir todo um universo, com Ryan no centro.”

Ainda não há previsão de estreia para o longa.