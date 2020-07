Netflix ganhou quase 11 milhões de novos assinantes durante quarentena

Número foi 30% maior do que o esperado pela empresa, que admitiu que impactos nos lançamentos originais devem acontecer em 2021

Pixabay Netflix divulgou relatório trimestral para acionistas com números durante a pandemia



A quarentena rendeu 10,9 milhões de novos assinantes para a Netflix, revelou a empresa em balanço trimestral aos investidores. As informações são do The Hollywood Reporter. O número foi constatado com entusiasmo pelos executivos do streaming, que previram para o período a adesão de 7,5 milhões de assinaturas. Com quase 30% a mais de novos usuários do que o esperado, a plataforma soma, no total, 192,9 milhões de assinantes em todo o mundo.

Considerando que a pandemia e a quarentena em grande parte dos países foram os maiores responsáveis pelo aumento de assinaturas, a Netflix admitiu que espera perder parte das novas adesões com o afrouxamento das medidas de isolamento social nas regiões que controlarem a Covid-19. “Esperamos que um declínio e a desaceleração dos nosso usuários assim que o confinamento termine, o que esperamos também seja logo”, sinalizou o comunicado aos acionistas.

O relatório da Netflix ainda destacou que a empresa teve como suprir a demanda de entretenimento das pessoas isoladas em casa pois já tinha muitos conteúdos prontos para serem lançados. O impacto, no entanto, deve chegar em 2021 para a empresa. “Como nosso planejamento de conteúdo é longo, nossos lançamentos originais de 2020 continuaram em sua maioria intactos. Para 2021, baseado em nosso atual planejamento, nós esperamos que produções pausadas impactem nossos grandes títulos, embora antecipamos que o total de produções originais seja maior do que em 2021.”