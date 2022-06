Taís Araújo se manifesta após rumores de namoro com Camila Pitanga

Atriz casada com Lázaro Ramos negou que pediu o divórcio e assumiu um relacionamento com a amiga: ‘Não sou namorada, mas somos família’

Reprodução/Instagram/taisdeverdade Taís Araújo riu dos rumores de que estaria namorando com Camila Pitanga



A atriz Taís Araújo aproveitou o aniversário da também atriz Camila Pitanga, que completou 45 anos na última terça-feira, 14, para comentar sobre os rumores de que elas estariam namorando. Casada com Lázaro Ramos, a protagonista de “Cara e Coragem” compartilhou a manchete de uma notícia que diz que ela assumiu um romance com Camila após pedir o divórcio do marido. “Camila, eu te amo! Falei essa frase primeiro porque é verdade e para alimentar um site de fofoca mentiroso que insiste em dizer que estamos namorando (risos)! Mas se a gente estivesse, meu amor, a gente iria parar o Brasil”, brincou a Taís, que também desejou um feliz aniversário à artista. “Te amo mesmo e te desejo toda saúde desse mundo, minha amiga! Seja feliz e aproveite a sua vida! Não sou sua namorada, mas somos família. Sou sua amiga e estarei aqui para sempre, de mãos dadas com você (mesmo enchendo seu saco de vez em quando)”, postou no Instagram. Camila atualmente namora com o professor de filosofia Patrick Pessoa. Eles assumiram o relacionamento em outubro do ano passado. Antes, a atriz viveu uma relação de quase dois anos com a artesã Beatriz Coelho.