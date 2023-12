Ryan O’Neal, astro de ‘Love Story’, morre aos 82 anos

Ator também estrelou ‘Lua de Papel’, ‘No Mundo do Cinema’, entre outros filmes de sucesso

Reprodução/Instagram/@ryan_o_neal Ator Ryan O'Neal morreu aos 82 anos



O ator Ryan O’Neal, conhecido por estrelar “Love Story” e “Lua de Papel”, morreu nesta sexta-feira, 8, aos 82 anos. A informação foi confirmada por Patrick, seu filho, via redes sociais. “Essa é a coisa mais difícil que eu já tive que falar, mas aqui vamos nós”, iniciou em nota publicada no Instagram. “Meu pai morreu pacificamente hoje, com seu amável time ao lado dele dando apoio e amor, como ele desejava”, acrescentou. A causa do óbito não foi informada. O astro de Hollywood enfrentou diversos problemas de saúde nas últimas décadas, como uma leucemia crônica, diagnosticada em 2001, e um câncer de próstata, identificado em 2012. Fora “Love Story” e “Lua de Papel”, O’Neal também trabalhou em outros filmes de sucesso, como “Essa Pequena É uma Parada”, “No Mundo do Cinema”, “Os Dois Indomáveis”, “Caçador de Morte”, entre outros. Após o auge nos anos 1970, o ator pegou papéis menores, trabalhando também com comédia. Sua última aparição nos cinemas ocorreu em 2015, quando fez uma ponta no filme “Cavaleiro de Copas”.