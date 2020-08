Ryan Reynolds anuncia iniciativa para impulsionar representatividade em Hollywood

Ryan Reynolds anunciou em seu Twitter, na sexta-feira (31), a iniciativa “Group Effort”, que pretende instruir de 10 a 20 pessoas negras, nativo-americanas e pertencentes a outras “comunidades marginalizadas de todas as idades” para trabalhar em diferentes áreas da indústria cinematográfica. O ator pagará diretamente a viagem, estadia e salários dos selecionados.

“A Group Effort Initiative tem o objetivo de investir no talento e na criatividade de todas as comunidades com baixa representatividade que sentem que a indústria não tinha espaço para seus sonhos. (…) Esperamos que pessoas com o privilégio que eu tive a sorte de ter se juntem à iniciativa”, finaliza Reynolds incentivando colegas com carreiras de sucesso a participarem do projeto.

The Group Effort Initiative is designed to invest in the talent and creativity of any and all under-represented communities who’ve felt this industry didn’t have room for their dreams. To register yourself, go to: https://t.co/DXMM9VuPhL #GroupEffort #MaximumEffort pic.twitter.com/TJ0FGUMe2l

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 31, 2020