Novo trailer de ‘Viúva Negra’ coloca em foco o passado da heroína; assista

Filme da Marvel com Scarlett Johansson será lançado nos cinemas e no Disney+ em julho

Divulgação/Disney/03.04.2021 Filme solo da Viúva Negra vai abordar o passado da heroína da Marvel



O filme solo da Viúva Negra, uma das heroínas mais populares da da Marvel, ganhou um novo trailer neste sábado, 3. Com Scarlett Johansson no papel principal, o longa promete ter muita ação e também vai explorar a origem de Natasha Romanoff – antes de fazer parte dos Vingadores. No trailer inédito divulgado pela Disney, é possível ver, por exemplo, que o filme contará com flashbacks do passado da heroína, que decide parar de fugir da sua história quando começa a ser perseguida por uma conspiração ligada ao seu passado. O aguardado filme teve sua estreia adiada por diversas vezes por conta da pandemia da Covid-19, mas a Disney divulgou recentemente que o longa “Viúva Negra” está com estreia marcada para o dia 9 de julho nos cinemas e também no Disney+ por meio do Premier Access, no qual o assinante paga um valor adicional para ter acesso ao filme. Confira o novo trailer: