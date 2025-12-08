Saiba quem são os adversários de Wagner Moura no Globo de Ouro

Indicação, anunciada nesta segunda-feira (8), marca o retorno do ator brasileiro à premiação quase uma década, quando concorreu por “Narcos”

Divulgação Michael B. Jordan, Joel Edgerton, Oscar Isaac, Jeremy Allen White e Dwayne Johnson: os adversários de Wagner Moura no Globo de Ouro



Wagner Moura concorre ao Globo de Ouro 2026 na categoria de melhor ator em filme de drama por O Agente Secreto. A indicação, anunciada nesta segunda-feira (8), marca o retorno do brasileiro à premiação quase uma década após sua primeira participação, quando disputou como melhor ator em série dramática por Narcos. Agora, ele enfrenta um grupo diverso de intérpretes reconhecidos em Hollywood por carreiras consistentes e estilos bastante distintos de atuação.

Quem são os concorrentes

Michael B. Jordan

Filme: Pecadores

Jordan é um dos atores mais influentes e comercialmente bem-sucedidos de sua geração. Ele alcançou o estrelato global ao dar vida ao carismático Adonis Creed na franquia Creed, cimentando seu status como leading man. Antes disso, já havia conquistado a crítica com o impacto emocional de Fruitvale Station: A Última Parada e alcançado o reconhecimento mundial em Pantera Negra. Sua trajetória combina o apelo de um astro de blockbuster com uma seriedade dramática inegável.

Joel Edgerton

Filme: Sonhos de Trem

Veterano australiano com uma reputação de versatilidade notável, Edgerton tem transitado com sucesso entre papéis em grandes produções e dramas autorais. Ele se destacou por performances intensas em filmes como Guerreiro (onde sua fisicalidade e drama se uniram) e pela sua presença em épicos visuais como O Grande Gatsby. Sua carreira é definida por interpretar personagens complexos, com uma quietude que esconde tensões internas, sempre entregando atuações matizadas que são o coração de seus projetos.

Oscar Isaac

Filme: Frankenstein

Reconhecido por sua capacidade de interpretar personagens intensos e muitas vezes atormentados, Isaac é um favorito da crítica. Sua carreira decolou com papéis aclamados como o músico folk em Inside Llewyn Davis: Balada de um Homem Comum e o inventor excêntrico em Ex Machina. Ele soube equilibrar esses dramas com a participação em grandes sagas, notavelmente como Poe Dameron na trilogia mais recente de Star Wars. Sua presença em um elenco é garantia de excelência artística e profundidade na tela.

Jeremy Allen White

Filme: Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Trazendo o hype da televisão, Jeremy Allen White fez uma transição estrondosa para as telas de cinema após o sucesso avassalador de séries como Shameless e, mais recentemente, The Bear (pela qual já é um vencedor do Globo de Ouro). Esta indicação, interpretando ninguém menos que Bruce Springsteen, consolida seu status como um dos novos grandes nomes de Hollywood. Sua performance deve capturar a energia e a alma do icônico “Boss”, demonstrando a profundidade emocional e o rigor físico que o tornaram famoso.

Dwayne Johnson

Filme: Coração de Lutador: The Smashing Machine

Conhecido por milhões como “The Rock”, Dwayne Johnson é o principal astro de ação do planeta, dominando as bilheterias com filmes de alto orçamento como Velozes e Furiosos e Jumanji. Sua marca registrada é o carisma magnético e a dedicação física. No entanto, sua indicação nesta temporada representa uma mudança estratégica e um esforço para ser reconhecido fora de sua zona de conforto de aventura, demonstrando uma ambição clara em se estabelecer como um ator dramático de peso.

O destaque de O Agente Secreto

Além da indicação de Moura, O Agente Secreto concorre também nas categorias de Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não Inglesa. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa se passa nos anos 1970 e acompanha um professor universitário que retorna ao Recife durante a ditadura militar para reencontrar o filho caçula. O filme vem acumulando prêmios internacionais e é o representante brasileiro na disputa por uma vaga no Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional.

Nos últimos meses, o longa venceu o prêmio de Melhor Filme Internacional do Círculo de Críticos de Nova York e rendeu a Moura a conquista de Melhor Ator na mesma premiação. Em Cannes, recebeu o Prêmio da Crítica.

Premiação e histórico brasileiro

A cerimônia da 83ª edição do Globo de Ouro está marcada para 11 de janeiro. O Brasil chega à disputa embalado pelo desempenho do ano anterior, quando Fernanda Torres conquistou o prêmio de melhor atriz em filme de drama por Ainda Estou Aqui, em vitória inédita para o país na categoria.

Se vencer, Wagner Moura se juntará ao grupo — ainda pequeno — de brasileiros reconhecidos pelo prêmio e reforçará o impacto crescente do cinema nacional nas principais premiações internacionais.

