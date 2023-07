Após ser excluída de ‘Criança Esperança’ com Xuxa, Angélica e Eliana, Mara Maravilha se revolta: ‘Não sou paquita’

Cantora gospel publicou vídeo em seu Instagram direcionado a Leo Dias, mas alfinetou colegas de TV e enalteceu Marlene Mattos

Montagem: Reprodução/Twitter/@angelicaksy e Reprodução/Instagram/@maramaravilhaoficial Mara Maravilha ficou de fora da reunião do "Criança Esperança" entre Xuxa, Angélica e Eliana



A apresentadora Mara Maravilha divulgou um vídeo em seu Instagram para voltar a falar sobre sua ausência no “Criança Esperança”. Na última quinta-feira, 13, a Globo anunciou que Xuxa, Angélica e Eliana, contemporâneas de Mara na televisão, vão se reunir no programa beneficente. A morena, que já havia se pronunciado sobre o tema (“Não sou loirinha nem faço perfil de paquita”), voltou a mostrar incômodo. Desta vez ela mandou recado a Leo Dias, que a citou no programa “Fofoca lizando”, mas a mágoa parecia direcionada também ao trio de loiras. “Leo Dias, presta atenção. Foque e entenda, de uma vez por toda: eu, Mara Maravilha, MM, nunca, em nenhum tempo, pedi para fazer parte de grupo de ninguém. Além do que, eu não faço o tipo paquita. Com todo respeito às loiras, minhas colegas, Mara não faz o tipo nova paquita”, voltou a provocar a hoje cantora gospel. Paquitas eram as assistentes de palco de Xuxa em seu programa na Globo.

“E outra coisa: não devo nada a ninguém. Então, me ajude para eu te ajudar, Léo, por favor. Respeita, amor, porque eu estou nesse turbo. Sem filtro. Olha: MM de Mara Maravilha, Marília Mendonça… Marlene Mattos”, enfatizou a morena, aumentando o tom da voz na hora de falar da empresária de Xuxa. Nesta semana, a ex-global lançou seu documentário e reencontrou Mattos, com quem se mostrou decepcionada. “Isso me chocou: ela dizer que faria tudo de novo”. Esta não foi a primeira vez que Mara Maravilha manifestou apoio à empresária. Logo após o reencontro que marcou Xuxa, a ex-apresentadora do “Show Maravilha” foi ao perfil da empresária no Instagram para adulá-la: “Tu és Marlene Mattos”.