Sasha Calle chora ao descobrir que será Supergirl no filme ‘The Flash’; assista

Produção solo do herói tem previsão de estreia para 2022 e será protagonizada por Ezra Miller

Reprodução/Instagram/sashacalle/Divulgação Sasha Calle foi escolhida entre mais de 400 atrizes para viver a heroína em 'The Flash'



A atriz Sasha Calle foi escolhida para dar vida a Supergirl no filme “The Flash”, nova produção da DC que tem previsão de estreia para novembro de 2022. A americana possui ascendência colombiana e celebrou o fato de terem escolhido uma heroína de traços latinos. Nas redes sociais, a artista postou um vídeo em que ela cai no choro ao descobrir pelo diretor argentino Andy Muschietti que ela conseguiu o papel. “Ainda não consigo acreditar. Uma super-heroína latina?! Em que planeta? Bom, neste planeta! Que alegria e que orgulho. Mãe, obrigada pelo seu esforço, por me criar sozinha e com muito amor. Eu te adoro com tudo que tenho. Você é um exemplo de super-heróina”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

O processo de seleção para encontrar a heroína do filme solo do Flash contou com 425 atrizes e, segundo divulgado pelo Deadline, Andy ficou surpreso com a dureza e vulnerabilidade que a atriz demonstrou nos testes que fez para a personagem. “Vi mais de quatrocentas audições. Os talentos eram realmente incríveis e foi muito difícil tomar uma decisão, mas finalmente encontramos uma atriz que estava destinada a desempenhar este papel”, disse o diretor. Sasha agradeceu a Andy pela oportunidade: “Obrigado por seu amor e apoio. Obrigado por acreditar em mim”. No começo das audições, as atrizes não sabiam qual papel disputavam e só nas etapas seguintes descobriram que era para viver a Supergirl no filme que será estrelado pelo ator Ezra Miller.