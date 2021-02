‘Liga da Justiça’: Snyder Cut ganha trailer cheio de ação; assista

Versão do diretor Zack Snyder estreia no HBO Max no dia 18 de março

Divulgação Snyder Cut será lançado dia 18 de março no HBO Max



O famoso ‘Snyder Cut‘ de ‘Liga da Justiça‘, a versão do diretor Zack Snyder para o longa de super-heróis, ganhou um novo trailer neste domingo, 14. O próprio diretor foi quem divulgou em suas redes sociais com a legenda: “Eles disseram que a era dos heróis nunca mais voltaria”. Com um enredo mais sombrio, o trailer mostra um cenário apocalíptico de um sonho do Batman (Ben Affleck) que o faz reunir a equipe, formada pela Mulher-Maravilha (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa), Superman (Henry Cavill) e Cyborg (Victor Stone). O Coringa de Jared Leto também aparece.

O ‘Snyder Cut’ foi um pedido dos fãs da DC que ficaram empolgados com a versão do diretor que nunca saiu. Ele deixou o projeto com todas as cenas gravadas, mas elas foram reeditadas por Joss Whedon, que lançou o filme em novembro de 2017. A nova versão do longa será lançada em 18 de março, somente no serviço de streaming HBO Max. Segundo Snyder, o filme tem 4 horas de duração. Assista ao trailer abaixo: