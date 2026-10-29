Sasha Meneghel emociona fãs ao anunciar primeira gravidez

A modelo e estilista utilizou as redes sociais para confirmar que ela e o marido, o cantor João Lucas, estão à espera do primeiro filho. A notícia agitou a internet e marca a realização do sonho de Xuxa Meneghel de ser avó

A família cresceu! A modelo e estilista Sasha Meneghel surpreendeu seus seguidores ao revelar, por meio de uma publicação emocionante em seu perfil no Instagram, que está grávida do seu primeiro filho. O anúncio, que rapidamente se tornou o assunto mais comentado das redes sociais, foi feito de forma delicada e afetuosa através de uma sequência de imagens na plataforma.

Na postagem que pegou os fãs de surpresa, Sasha compartilhou registros íntimos e cheios de ternura ao lado do marido, o cantor João Lucas (anteriormente conhecido como João Figueiredo). Embora tenha optado por não revelar detalhes mais profundos sobre os meses de gestação em um primeiro momento, a alegria do casal e o clima de celebração transpareceram nos comentários, onde amigos e celebridades celebraram a chegada do novo herdeiro.

O anúncio da gravidez não apenas marca um novo e aguardado capítulo na vida do jovem casal, que trocou alianças em maio de 2021, mas também realiza um dos desejos mais conhecidos do público brasileiro: o da apresentadora Xuxa Meneghel de se tornar avó. Em diversas entrevistas ao longo dos últimos anos, a “Rainha dos Baixinhos” nunca escondeu a ansiedade e o sonho de ver a filha formar sua própria família.

Rapidamente, a publicação original foi inundada por milhares de curtidas e mensagens de carinho. Famosos, influenciadores e fãs anônimos deixaram seus votos de saúde e felicidade, mostrando que a nova geração da família Meneghel já chega ao mundo rodeada de muito afeto e atenção do público.