Ana Hickmann quebra o silêncio sobre briga com Chris Flores: ‘Criaram situações’

Apresentadora da Record TV definiu a jornalista como ‘uma profissional maravilhosa’ e explicou por que a contratada do SBT ganhou seu respeito

Reprodução/Instagram/ahickmann Ana Hickmann deixou conflito com Chris Flores no passado



“Quem conta um conto, aumenta um ponto”, foi citando esse antigo ditado popular que a apresentadora Ana Hickmann decidiu falar sobre o especulado atrito que teve com a jornalista Chris Flores após apresentarem juntas o “Hoje em Dia”, na Record TV. Em abril deste ano, o assunto veio à tona, pois foi citado pela atual contratada do SBT em uma entrevista ao colunista Fefito. Chris, que atualmente comanda o “Fofocalizando”, disse que não ignoraria Ana se a encontrasse e afirmou que elas nunca brigaram de fato. À Jovem Pan, a apresentadora que segue na Record disse que muitas vezes são as pessoas que ficam criando e recriando histórias com base em situações antigas. “Foi uma coisa do passado entre nós duas. O que mais fiquei feliz é que ela falou que se me encontrasse na rua não teria problema algum. Isso que eu acho que são pessoas evoluídas.”

Ana, atualmente com 42 anos, disse que a maturidade trouxe experiência e que vê muitas histórias do passado como “bobagens”. “A gente quando fica mais velha, tem que crescer, evoluir e deixar para trás também. A Chris é uma profissional maravilhosa, tem seu espaço, tem o seu programa e ganhou meu respeito principalmente pela resposta que ela deu [na entrevista].” A apresentadora também confirmou que elas nunca discutiram nos bastidores. “As pessoas acabaram criando uma briga. De uma coisa que era uma situação de trabalho, porque todo mundo acaba tendo determinados desconfortos, criaram situações muito maiores. Foi o que aconteceu. Como cada uma foi para um lado, as pessoas foram aumentando, mas que bom que isso passou.” Na visão da artista, tudo o que aconteceu serviu de lição: “A gente pode errar, mas a gente não pode repetir o erro. A gente tem que aprender com eles”.

Relembre o conflito

Chris era repórter de redação e se tornou apresentadora de TV após fazer participações no “Hoje em Dia”. Ana sempre foi uma das titulares das atração matinal, isso só mudou em 2009, quando migrou para os domingos da Record ao herdar o “Tudo é Possível”. A atração dominical era, até então, apresentada por Eliana, que deixou a emissora e retornou ao SBT. Com a saída de Ana do “Hoje em Dia”, Chris ganhou mais espaço no matinal. O “Tudo é Possível”, no entanto, não vingou e saiu da grade de programação em 2012. Na mesma época, o marido de Ana, Alexandre Correa – que sempre defendeu a esposa com unhas e dentes – declarou ao UOL que não gostaria de ver a parceira apresentando novamente o “Hoje em Dia” com Chris. Um dos principais motivos seria o fato da jornalista nunca ter agradecido Ana pela ajuda que ela deu à jornalista no início da sua carreira na televisão. Foi depois disso que começaram a surgir especulações de que as apresentadoras tinham brigado nos bastidores da Record. Mais de 10 anos depois, as duas profissionais levantaram uma bandeira branca e deixaram claro que a desavença ficou no passado.