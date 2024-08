SBT nega que Silvio Santos se encontra em estado crítico

De acordo com a emissora, ele está em processo de recuperação e continua internado para receber os cuidados médicos necessários

Reprodução/SBT Silvio Santos foi internado no Hospital Albert Einstein na última quinta-feira



O SBT divulgou informações atualizadas sobre a saúde de Silvio Santos, destacando que, ao contrário do que está sendo dito na imprensa, o apresentador não se encontra em estado crítico. De acordo com a emissora, ele está em processo de recuperação e continua internado para receber os cuidados médicos necessários. Silvio foi internado no Hospital Albert Einstein na última quinta-feira (1) para a realização de exames que não podem ser feitos em casa. A assessoria do SBT assegurou que ele está bem e que a internação se deve a exames de imagem. Embora tenha enfrentado um quadro de H1N1 em julho, a nova internação não está relacionada a essa condição. A equipe médica está monitorando sua saúde de perto, para assegurar que ele receba o tratamento adequado. A situação de Silvio Santos tem gerado preocupação entre os fãs e admiradores, especialmente depois que surgiram rumores sobre uma piora em seu quadro clínico.

*Com informações da repórter Nicole Fusco