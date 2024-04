Segunda Temporada da série ‘Fallout’ é confirmada

Após uma semana no ar, a série se firma como uma das mais populares da plataforma Prime Video; “Fallout” é a adaptação da famosa franquia de jogos ambientada em uma realidade pós-apocalíptica

JoJo Whilden/Prime Vídeo/Divulgação Série é uma das três mais assistidas da história do serviço da Prime Video



O Prime Video soltou uma bomba para os fãs de “Fallout”: a série está oficialmente confirmada para uma segunda temporada! Mal uma semana após seu lançamento, a série se estabeleceu como uma das produções mais populares da história do serviço de streaming. Nos primeiros quatro dias desde seu debut, “Fallout” foi rapidamente aclamada como um dos três títulos mais assistidos de todos os tempos na plataforma, superando expectativas e deixando sua marca na audiência. E não para por aí: é a temporada mais assistida globalmente desde “Rings of Power”, outro grande sucesso do Prime Video.

A mente brilhante por trás dessa adaptação é a dupla Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, que não apenas criaram a série, mas também assumem os papéis de produtores executivos e co-showrunners. Com o respaldo da Amazon MGM Studios e da Kilter Films, a equipe executiva inclui nomes de peso como Jonathan Nolan e Lisa Joy, os gênios por trás de Westworld.

Em um comunicado compartilhado Jennifer Salke, diretora da série, a empolgação é nítida: “Jonah, Lisa, Geneva e Graham cativaram o mundo com este programa inovador e selvagem. Gostaríamos de agradecer a Jonah e Lisa e aos nossos amigos na Bethesda por trazerem o programa para nós, assim como a Geneva e Graham por virem como showrunners. Estamos emocionados em anunciar a 2ª temporada após apenas uma semana no ar e levar os espectadores ainda mais fundo no mundo surreal de Fallout.

“Fallout” é a adaptação da famosa franquia de jogos que mergulha os espectadores em uma realidade pós-apocalíptica com nuances dos anos 50. A série explora a construção do imaginário estadunidense após a Segunda Guerra Mundial, em um mundo devastado por uma guerra nuclear. Com uma equipe estelar liderada por Ella Purnell, de Yellowjackets, e Walton Goggins (Homem-Formiga e a Vespa) nos papéis principais, o elenco também inclui talentos como Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Lost), Leslie Uggams (Deadpool) e Frances Turner (The Boys).

A primeira temporada de “Fallout” já está disponível completa no Prime Video, e com a confirmação da segunda temporada, os fãs podem esperar ainda mais ação, drama e reviravoltas em um mundo pós-apocalíptico que continua a cativar audiências em todo o mundo.