Segunda temporada de ‘His Dark Materials’ ganha trailer

Novos episódios acompanham a protagonista Lyra (Dafne Keen) em viagem por um universo desconhecido

Divulgação/HBO Segunda temporada de 'His Dark Materials' tem estreia marcada para 16 de novembro



A HBO divulgou o trailer da segunda temporada de ‘His Dark Materials’, com estreia marcada para 16 de novembro. O trailer acompanha a protagonista Lyra (Dafne Keen) em uma viagem por um universo desconhecido. Aos poucos ela e seu novo amigo, Will (Amir Wilson), descobrem que seus destinos estão ligados. No caminho eles enfrentam ameaças constantes e uma guerra que começa a crescer à sua volta. Enquanto isso, a Sra. Coulter (Ruth Wilson) busca a jovem para levá-la de volta para casa a qualquer preço.

A nova temporada conta com o retorno do elenco original: Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas e Lin-Manuel Miranda, bem como a chegada de Terence Stamp (Giacomo Paradisi, o portador da Faca Sutil que vive na Torre dos Anjos em Cittàgazze), Jade Anouka (Ruta Skadi, uma bruxa rainha) e Simone Kirby (Dra. Mary Malone, que chefia a Equipe de Pesquisa da Matéria Negra em uma universidade de Oxford em nosso mundo). ‘His Dark Materials‘ é baseada na série de romances de Philip Pullman e acompanhará em sua nova temporada a história do segundo livro da saga, “The Subtle Knife”.