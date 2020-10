‘A Voz Suprema do Blues’: Último filme de Chadwick Boseman ganha trailer

Produção com astro de ‘Pantera Negra’ e Viola Davis chega em dezembro ao catálogo da Netflix

David Lee/Netflix Chadwick Boseman manteve em segredo tratamento contra o câncer durante últimos quatro anos de vida



“A Voz Suprema do Blues”, o último filme gravado pelo ator Chadwick Boseman, ganhou seu primeiro trailer na segunda-feira (19). A produção da Netflix também é protagonizada por Viola Davis e vai retratar as sessões de gravações de Ma Rainey (Davis), seu trompetista ambicioso (Boseman) e as tensões com os empresários brancos determinados a controlar a lendária Mãe do Blues. Baseado na peça de August Wilson, o filme chega ao catálogo da plataforma em 18 de dezembro.

Chadwick Boseman ganhou fama mundial como o herói Pantera Negra, do Universo Cinematográfico da Marvel. Em segredo, ele tratou de um câncer de cólon nos últimos quatro anos e, em agosto, morreu aos 43 anos. Nesta semana, Letitia Wright, que viveu a irmã de Boseman nos cinemas, disse que ainda é cedo para se falar em “Pantera Negra 2”.

Assista ao trailer: