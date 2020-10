‘The Mandalorian’: Novo teaser cheio de ação aquece para 2ª temporada

Série live-action do universo ‘Star Wars’ estreia novos episódios em 30 de outubro

Reprodução/YouTube No segundo ano, Mando terá que enfrentar mais inimigos para manter Baby Yoda a salvo



Há 10 dias de estrear novos episódios, o Disney+ divulgou um novo teaser de “The Mandalorian” recheado de ação. Na prévia, cenas inéditas indicam mais confrontos entre Mando e seus inimigos, sempre com o objetivo de manter Baby Yoda a salvo. No primeiro trailer divulgado, já soubemos que a missão do guerreiro será entregar o filhote da mesma espécie do Mestre Yoda ao seu planeta de origem. A série live-actvion baseada no universo de “Star Wars” estreia a 2ª temporada em 30 de outubro na plataforma de streaming da Disney, que estreia no Brasil em novembro.

Assista ao teaser: